У Бари Алибасова появился второй наследник?

У Бари Алибасова объявился внебрачный сын! Как шоумен отреагировал на необычного наследника? Сколько всего детей у скандального продюсера? И кто из бывших возлюбленных Бари Каримовича пытается возобновить с ним отношения? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Недавно СМИ облетела новость о том, что Бари-младший не единственный сын основателя группы «НА-НА». Некий Денис Гатилов заявил, что у его матери был скоротечный роман с Алибасовым, а результатом этих отношений стало его появление на свет.

«У меня в свидетельстве о рождении стоит прочерк. То есть не было у меня отца», — рассказал он.

Молодой человек настроен решительно: чтобы доказать, что Бари Алибасов является его отцом, он решил провести ДНК-экспертизу.

«Я хочу, конечно же, справедливости. Я хочу, чтобы сделали настоящий ДНК-тест и чтобы все выяснилось», — высказал свою позицию Денис.

Денису 23 года. Внебрачный сын Алибасова оказался весь разносторонним: он отучился на сварщика, токаря, а также окончил актерские курсы.

«Я работаю на фрилансе, вот это все, меня как-то особо не очень устраивает. Ну, приходится как бы, потому что чего-то большего я пока что еще не смог добиться, а вообще вот, в мечтах, я бы хотел, конечно, как бы стать и певцом, там может быть музыкантом», — поделился целями он.

Живет молодой человек скромно — в однокомнатной квартире в Балашихе. Он говорит, что если бы Алибасов признал его еще в детстве, его жизнь сложилась бы иначе.

«У меня было бы наверно какое-то серьезное образование, возможно я даже бизнесом уже бы давно занимался, или может быть я сейчас был бы уже певцом, музыкантом, ну как-то так было», — предположил молодой человек.

Денис считает, что он как две капли воды похож на Бари Каримовича. Он хочет общаться со своим знаменитым отцом и рассчитывает на его помощь.

«Если, конечно, это так и подтвердится, то что я сын Бари Каримовича Алибасова, я бы конечно бы хотел бы, чтобы такое: или алименты там, или какую-то там компенсацию», — заявил Денис Гатилов.

Алибасов рассказал, что это уже не первый раз, когда ему пытаются приписать отцовство. К таким встречам Бари Каримович старается относиться с юмором.

«Я уже привык к тому, что у меня по России очень много детей, причем не имеющих совершенно никакого сходства со мной. Больше того, совсем другой расы и внешности», — прокомментировал Алибасов.

Бари-младший в отличие от отца шутить на тему предполагаемых родственников не любит. И новость о возможном «прибавлении» в семье воспринял без энтузиазма.

«Нотка ревности была. Он спросил меня сразу: „Ты будешь претендовать на наследство или нет?“» — рассказал Денис о встрече со своим предполагаемым старшим братом.

Молодой человек всерьез обеспокоен сложившейся ситуацией. Он заявил: делить наследство папы ни с кем не собирается.

«Я твой наследник, потому что я тебе четыре раза спас жизнь, вложил свои бабки в ремонт. Очень много всего сделал для того, чтобы быть твоим наследником. Так совпало, что я по совместительству твой сын», — высказал аргументы в свою пользу Бари Алибасов-младший.

Сын продюсера уверен: лишь у него есть право носить фамилию отца. Ведь только его матери Елене Уронич удалось убедить Алибасова признать сына официально.

«Я не считаю, что у меня могут быть конкуренты. Потому что у нас с отцом складываются отношения с моего года как мы вместе вышли на сцену, и я кланялся в Сочи на концерте группы „Интеграл“, — рассказал Бари-младший. — Мать ему сшила точно такую же белую рубашку», — дополнил рассказ сына Бари Каримович.

Бари-младший признает: мама до сих пор не может забыть роман с шоуменом.

«Она его любит до сих пор очень», — поделился сын Алибасова.

Алибасов тоже с теплом вспоминает отношения с Еленой. Недавно они снова встретились — впервые за 30 лет.

«Она меня любит по-прежнему. Столько лет прошло. А она не утратила ни чувств, ни эмоций. Все по-прежнему как было раньше, — рассказал Бари о встрече со бывшей возлюбленной. — Мы целовались, обнимались. Она была искренне счастлива!» — поделился подробностями продюсер.

Бари-младший мечтает о том, что когда-нибудь родители снова будут вместе. Однако признает, что такой сценарий маловероятен.

«Для этого я должен положить папу в психиатрическую клинику на долгосрочную перспективу. Для того чтобы они воссоединились. Папа, к сожалению, не хочет быть в невменяемом состоянии. Он рвется к величию, к мировому господству», — рассказал Бари-младший.

Алибасов и правда сейчас полон сил и энергии. После недавнего выхода из психиатрической больницы, он решил начать новую жизнь и даже подал на развод. Вряд ли появление возможного родственника входило в его планы.

«Ну, мне кажется, что у этого парня все-таки есть какие-то проблемы с головой», — высказал предположение Алибасов.

Экспертиза ДНК показала, что Денис Гатилов не состоит в родстве с Бари Алибасовым. И продюсер, и его законный сын могут быть спокойны. Вот только, судя по воспоминаниям шоумена о его бурной молодости, скорее всего, это лишь временное затишье.