В Северном полушарии Земли наступила астрономическая осень
В 16:30 по московскому времени Солнце пересекло небесный экватор, ознаменовав смену времен года.
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В Северном полушарии Земли наступила астрономическая осень. В 16:30 по московскому времени Солнце пересекло небесный экватор, ознаменовав смену времен года. В Южном полушарии, соответственно, наступила весна.
Астрономы называют это явление равноденствием. Оно бывает осеннее и весеннее. Сегодня, 22 сентября, во всех точках земного шара — и, на обоих полюсах, и на экваторе, день будет равен ночи, а затем в Северном полушарии каждые сутки световой день будет становиться короче, а в Южном — начнет прибывать.
It's Equinox in 1 hour! 22 Sep 2020, 13:30 UTC. Today everywhere has an almost** equal day and night length of 12 hours, while sunlight is at max intensity on the equator. Earth has seasons because of its axial tilt, which leads to day/night length changes throughout the year pic.twitter.com/L3pxQNFYnK— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) September 22, 2020
С древних времен у многих народов осеннее равноденствие считалось праздником. Так, языческие славяне отмечали как праздник урожая, когда нужно благодарить богов за щедрые дары. Древние кельты проводили ритуалы, связанные с избавлением от всего отжившего и устаревшего, а также подготовке к предстоящей зиме. А в Японии День осеннего равноденствия и сейчас является государственным праздником чествования предков и поминовения умерших.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно сбылось.
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