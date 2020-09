В Северном полушарии Земли наступила астрономическая осень. В 16:30 по московскому времени Солнце пересекло небесный экватор, ознаменовав смену времен года. В Южном полушарии, соответственно, наступила весна.

Астрономы называют это явление равноденствием. Оно бывает осеннее и весеннее. Сегодня, 22 сентября, во всех точках земного шара — и, на обоих полюсах, и на экваторе, день будет равен ночи, а затем в Северном полушарии каждые сутки световой день будет становиться короче, а в Южном — начнет прибывать.

It's Equinox in 1 hour! 22 Sep 2020, 13:30 UTC. Today everywhere has an almost** equal day and night length of 12 hours, while sunlight is at max intensity on the equator. Earth has seasons because of its axial tilt, which leads to day/night length changes throughout the year pic.twitter.com/L3pxQNFYnK