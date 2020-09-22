Петербургский курсант арестован по обвинению в жестоком убийстве матери

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Валентин Черников
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Молодой человек рассказал, как 15 раз ударил родительницу ножом.

Петербургский курсант арестован по обвинению в жестоком убийстве матери

Фото: www.globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox

Курсанта одного из Петербургских вузов арестовали по обвинению в убийстве матери. Об этом сообщает сайт 78.ru. По материалам дела, 19-летний сын нанес женщине 15 ударов ножом в шею и голову.

В суде молодой человек рассказал, что в день убийства его отец уехал на дачу. Юноша остался вдвоем с родительницей, после чего у него «возникла ненависть» к ней. Что на него нашло, обвиняемый не пояснил. По его словам, он нанес матери первый удар. Потерпевшая упала, а сын начал бить ее ножом сзади.

«Мать просила не убивать. Когда она перестала сопротивляться, я понял, что она умерла. Далее я перетащил тело в ванну и залил холодной водой. Начал убираться. Нашел заначку, которую приготовила мать, и ушел из дома», — рассказал курсант.

Отец обвиняемого пояснил, что действительно уехал на дачу. Тем утром семья вместе позавтракала, все было хорошо. Когда мужчина вернулся, увидел труп в ванной. Наследника дома не оказалось, и на звонки он не отвечал.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. После заседания молодого человека отправили в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что соседка рассказала об обвиняемом в убийстве матери курсанте и назвала его «странным».

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