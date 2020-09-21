В Петербурге курсанта «Макаровки» заподозрили в расправе над матерью

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Василий Заика
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Семейная драма разыгралась вечером 20 сентября в Красногвардейском районе.

В Петербурге курсанта «Макаровки» заподозрили в расправе над матерью

Фото: Zuma\TASS

Второкурсника петербургского Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова заподозрили в расправе над матерью. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая семейная драма разыгралась в квартире одного из домов на улице Маршала Тухачевского в Красногвардейском районе.

В полицию о произошедшем сообщил 57-летний глава семейства, который обнаружил в ванной тело супруги с ранами на шее и голове. Прибывшие на место полицейские пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 19-летний сын погибшей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Курсант «Макаровки» объявлен в розыск. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мертвая нагая девушка и раненый мужчина были обнаружены в одном доме.

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