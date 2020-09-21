«Странный очень»: соседка о подозреваемом в убийстве матери курсанте

Соседка курсанта одного из петербургских морских вузов, который является главным подозреваемым в убийстве собственной матери, в беседе с 5-tv.ru рассказала о молодом человеке.

По словам женщины, парень всегда отличался странным поведением и не здоровался.

«Он вообще странный очень. У нас была большая собака. Он выходил и до того шугался! Не здоровался. Странно, мальчишка большой, школу закончил, сидит один — качается на качелях. Приходил молодой человек к нему худенький высокий. Вдвоем чтобы с кем-то гулял — ни разу не видела. Он ходил, прихрамывал в последнее время. Он все время один», — рассказала соседка.

Жительница соседней квартиры добавила, что также ни разу не видела подозреваемого в расправе над матерью с девушкой. Женщина отмечает, что семья, где произошло убийство была достаточно тихой и не докучала соседям.

«Если мы тут шумим на внучку или с сыном был конфликт… Мы шумные… Про нас могут сказать, что мы шумные… Про них я вообще такого не скажу! И он всегда тихий, и она», — сказала женщина.

Кровавая семейная драма разыгралась вечером 20 сентября в квартире одного из домов в Красногвардейском районе Северной столицы. 57-летний глава семьи обнаружил жену без признаков жизни в ванной и вызвал полицию. Стражи порядка склонны считать, что к расправе над женщиной причастен ее 19-летний сын.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается. Молодой человек был задержан.

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