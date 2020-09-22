«Офигенно, друзья»: сын Валерии похвастался прелестями семейной жизни

|
Валентин Черников
36

21-летний наследник певицы Арсений Шульгин оценил плюсы недавней женитьбы.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин не нарадуется своему браку. 21-летний наследник поп-звезды получает удовольствие от медового месяца, даже притом, что умудрился заболеть вскоре после женитьбы. О прелестях семейной жизни молодой человек рассказал подписчикам в Instagram. Один из безусловных плюсов женитьбы, по мнению парня, — домашняя еда в исполнении супруги.

«Ребята, мне часто задают вопрос: „Арсений, а как тебе семейная жизнь, как тебе живется?“ Знаете, насколько это офигенно, когда ты приходишь уставший с работы, а тебя ждет классный ужин, вкуснятина, офигенно друзья!» — поделился Шульгин в сторис.

Instagram @arseniy_shulgin

Любопытно, что представитель «золотой молодежи» оказался не слишком притязателен в пище. «Классным ужином» он назвал котлеты с гречкой и овощной салат.

Арсений женился на своей избраннице Лиане Волковой 28 августа. Предложение ей молодой человек сделал месяцем ранее. Несмотря на короткий срок, возлюбленные организовали пышное торжество. По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, Арсений не просил у родителей денег на свадьбу и сам оплатил банкет.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валерии рассказал, как заработал свои первые деньги.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:09
Рядом с телами сына и матери в Москве нашли предсмертную записку
21:59
«Офигенно, друзья»: сын Валерии похвастался прелестями семейной жизни
21:49
Президент внес в Госдуму законопроекты по поправкам к Конституции
21:34
Известный дизайнер рассказала подробности о пропаже 12-летней дочери
21:19
Адептами «секты Виссариона» оказались экс-барабанщик «Ласкового мая» и исполнительница хита «Мальчик мой»
21:06
«Терпеть надо, сынуль!» — Гном Гномычу не удалось разжалобить строгого отца на тренировке

Сейчас читают

Исполнительница хита «Мальчик мой» рассказала, как оказалась адептом «секты Виссариона»
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой
Вредные фальсификаты под видом сливочного масла продавали в Петербурге

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок