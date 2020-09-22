«Офигенно, друзья»: сын Валерии похвастался прелестями семейной жизни

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин не нарадуется своему браку. 21-летний наследник поп-звезды получает удовольствие от медового месяца, даже притом, что умудрился заболеть вскоре после женитьбы. О прелестях семейной жизни молодой человек рассказал подписчикам в Instagram. Один из безусловных плюсов женитьбы, по мнению парня, — домашняя еда в исполнении супруги.

«Ребята, мне часто задают вопрос: „Арсений, а как тебе семейная жизнь, как тебе живется?“ Знаете, насколько это офигенно, когда ты приходишь уставший с работы, а тебя ждет классный ужин, вкуснятина, офигенно друзья!» — поделился Шульгин в сторис.

Instagram @arseniy_shulgin

Любопытно, что представитель «золотой молодежи» оказался не слишком притязателен в пище. «Классным ужином» он назвал котлеты с гречкой и овощной салат.

Арсений женился на своей избраннице Лиане Волковой 28 августа. Предложение ей молодой человек сделал месяцем ранее. Несмотря на короткий срок, возлюбленные организовали пышное торжество. По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, Арсений не просил у родителей денег на свадьбу и сам оплатил банкет.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валерии рассказал, как заработал свои первые деньги.