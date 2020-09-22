«Тест, наверное, сделали»: раздраженный Прилучный ответил на обвинение в пьянстве

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Валентин Черников
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Поклонники заподозрили, что актер записал видеообращение в нетрезвом виде.

Фото, видео: Instagram @bugevuge

Состояние Павла Прилучного в момент записи видеообращения к поклонникам вызвало тревогу его подписчиков в Instagram. Актер снял ролик, посвященный администраторам и посетителям его фан-страницы, поздно вечером посреди улицы без специального освещения и подготовки. Во время речи он несколько раз запнулся, а его голос звучал хрипло и сдавленно.

Часть фанатов предположила, что кинозвезда простужен. А отдельные фолловеры безапелляционно заявили: Прилучный обратился к почитателям, будучи нетрезвым.

«Он пьян»;

«Пьяный — 100%»;

«Дорогой Павел, тут два варианта: либо Вы не спали пару ночей или пьяны. Видок так себе», — отреагировали в комментариях.

Известный своим непримиримым нравом актер ответил одной даме из числа обвинителей.

«А вы прям разбираетесь! Тест, наверное, сделали, раз можете у меня на странице комментировать мое состояние! Женщина, прежде чем делать выводы будьте уверенны в том, что вы пишете», — отозвался Прилучный.

Прежде Павел уже давал фанатам поводы подозревать его в злоупотреблении спиртным. В частности, экс-супруга артиста Агата Муцениеце заявляла, что в состоянии алкогольного опьянения муж жестоко обращался с ней и детьми, доводил ее до слез и поднимал руку. Такие моменты, по ее словам, стали одной из причин их разрыва.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучного разыскивают судебные приставы после разрыва с Муцениеце.

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