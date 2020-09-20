Дональд Трамп дал добро на приобретение TikTok корпорацией Oracle

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Анастасия Шадская
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Американский президент наконец согласился на ожидаемую властями КНР и фанатами приложения сделку.

Дональд Трамп дал добро на приобретение TikTok корпорацией Oracle

Фото: www.globallookpress.com / Political Moments via www.imago-

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку между корпорацией Oracle из США и китайским ByteDancee. Это позволит TikTokk продолжить работу в Штатах. Похоже, теперь все условия соглашения устроили американского лидера, пишет со ссылкой на Reuters «Коммерсантъ».

Новая общая компания, владеющая TikTokk, разместит свой офис в штате Техас. Также китайская сторона согласилась на проведение проверки безопасности и стороннего аудита. Причина — в подозрениях Трампа о том, что TikTokk может угрожать национальной безопасности США. А партнером обеих компаний выступил американский ритейлер Walmartt.

«Я думаю, что это будет фантастическая сделка, — заявил Трамп, который еще неделю назад не хотел ничего подписывать. — Я ее благословил».

Одобрение продажи TikTokk корпорации Oracle позволило американскому министерству торговли перенести дату окончательного запрета на скачивание приложения. Планировалось, что с 20 сентября американцы не смогут загрузить его на свои смартфоны. Теперь «день Х» перенесли на 27 сентября, пока идет оформление документов.

Об угрозе американского приложения TikTokk для национальной экономики, внешней политики и безопасности США Трамп заявил в начале августа. Он дал американским компаниям 45 дней на прекращение отношений с китайцами и требовал продать TikTokk фирме из США.

«Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая», — заявил тогда Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал про новый иск к администрации США от видеосервиса TikTokk.

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