Полтора десятка человек задержаны в ходе беспорядков в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Дагестану. Там уточнили, что конфликт возник в селе Красноармейское на окраине города, где происходило межевание земельных участков. В результате возникла потасовка.

«Задержано 15 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровья окружающих», - сообщили правоохранители.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как люди забрасывают выстроившихся в шеренгу росгвардейцев камнями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сыновья депутата народного собрания Дагестана устроили перестрелку в Махачкале. Один человек в результате конфликта скончался в больнице от полученных ранений.