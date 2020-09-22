Полтора десятка человек задержаны в ходе беспорядков в Махачкале — видео
По данным Росгвардии, конфликт начался на месте работ по межеванию земельных участков.
Фото, видео: globallookpress.com, Instagram @dagestan_inform_
Полтора десятка человек задержаны в ходе беспорядков в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Дагестану. Там уточнили, что конфликт возник в селе Красноармейское на окраине города, где происходило межевание земельных участков. В результате возникла потасовка.
«Задержано 15 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровья окружающих», - сообщили правоохранители.
На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как люди забрасывают выстроившихся в шеренгу росгвардейцев камнями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сыновья депутата народного собрания Дагестана устроили перестрелку в Махачкале. Один человек в результате конфликта скончался в больнице от полученных ранений.
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