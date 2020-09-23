Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным

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Карина Бернтгольц
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В министерстве иностранных дел страны подтвердили получение.

Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным

Фото: ТАСС /SERGEI ILNITSKY

Тема:
Отравление Навального

Франция получила запрос от России по ситуации с блогером Алексеем Навальным. В настоящий момент он находится на рассмотрении.

«Мы получили запрос от России, он рассматривается», —подтвердил факт получения представитель министерства иностранных дел страны ТАСС.

О направлении соответствующих запросов о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции Генеральная прокуратура РФ сообщила 18 сентября.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite.

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