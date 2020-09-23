Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
В министерстве иностранных дел страны подтвердили получение.
Фото: ТАСС /SERGEI ILNITSKY
Франция получила запрос от России по ситуации с блогером Алексеем Навальным. В настоящий момент он находится на рассмотрении.
«Мы получили запрос от России, он рассматривается», —подтвердил факт получения представитель министерства иностранных дел страны ТАСС.
О направлении соответствующих запросов о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции Генеральная прокуратура РФ сообщила 18 сентября.
Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite.
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