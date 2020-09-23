В аккаунте команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram опубликован скриншот переписки Яны Рудковской со спортсменкой Алиной Загитовой, которая, как решили подписчики, свидетельствует о переманивании фигуристок в команду Евгения Плющенко.

«Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много, специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написала Загитовой продюсер Димы Билана.

Instagram @teamtutberidze_

Также она скинула ей в личные сообщения видео с катков. Однако фигуристка ей вежливо отказала.

«Здравствуйте, спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», - ответила Загитова.

В аккаунте Тутберидзе в подписи к посту был задан вопрос:

«Никто никого не переманивает?»

Ранее Плющенко неоднократно заявлял, что фигуристы сами переходят в его команду. Он даже намекал, что скоро к нему присоединится и Алина Загитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Евгения Медведева вернулась к Тутберидзе через два года после ухода. Все это время ее тренировал канадец Брайан Орсер.