«Тянет на дерзкие образы»: Накануне нового сезона звезда «ИП Пирогова» рассказала о новых проектах

Актриса Елена Подкаминская вернулась на съемки сериала «ИП Пирогова», продолжению которого помешала пандемия коронавируса. В подробном интервью для издания HELLO! звезда рассказала о предстоящих проектах и сложностях своей работы.

«Я ворвалась в работу вихрем. Возобновились съемки „ИП Пирогова“, до них я успела сняться еще в одном проекте, а в день рождения моей дочки Евы (о, чудо!) меня утвердили в новый проект», - призналась знаменитость.

А вот отвечать на вопросы о том, что это за проекты, Подкаминская отказалась. Однако намекнула, что обе роли очень ее интересуют. Также она рассказала, что старается не отказываться от предложений. Но после Веры Пироговой в знаменитом сериале ее тянет на совершенно противоположные образы.

«Что-то резкое, жесткое, острое, непорядочное», — намекнула она.

Звезду «Кухни» на площадке сопровождает ее семимесячный сын Саша. Подкаминская давно решила для себя, что свое время она поровну делит между детьми и работой. В свое время на съемках были ее дочь Поля и младшая дочка Ева. Однако в личной жизни такой подход порой мешает.

«Мы строим свою жизнь так, чтобы дети были счастливыми, у нас все вокруг них», — описала она отношения со вторым мужем Денисом Гущиным.

Так что у Подкаминской есть одна мечта — хоть она и противоречит ее принципам материнства.

«Для меня сейчас идеальная картинка — когда у нас есть хотя бы несколько дней, неделя вдвоем», — пояснила она.

Елена Подкаминская была замужем за бизнесменом Александром Пляцевым. От него у нее есть старшая дочка Полина, ей скоро будет 10 лет. В 2017 году она повторно вышла замуж. Ее избранник подарил ей дочь Еву и сына Сашу.

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