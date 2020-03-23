«Это нужно делать с комфортом!» — звезда «Кухни» раскрыла подробности домашних родов

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Алиса Старжевская
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Елена Подкаминская призналась: она давно мечтала родить наследника в тихом и уютном месте.

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Фото, видео: Instagram @podkaminskaya_official

Чуть больше месяца назад Елена Подкаминская стала многодетной мамой — 21 февраля у нее родился сын. До этого у актрисы уже было две дочери — старшая Полина и маленькая Ева. Звезда скрывала от окружающих свое интересное положение и продолжала съемки вплоть до последнего месяца беременности.

Недавно Елена решилась рассказать подписчикам в Instagram подробности того, как появился на свет ее любимый сын. Актриса призналась: она родила наследника дома, как и мечтала, в тихой и уютной обстановке с помощью доктора, которому доверяет. Кроме того, оказалось, что звезда делала это не впервые.

Ожидая Еву, я надеялась, что все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня «попало», что сомнений, где рожать сына, уже не было», — отметила Подкаминская.

Instagram @podkaminskaya_official

Однако звезда тут же предупредила, что не призывает своих подписчиц повторять опасный эксперимент. Поскольку в ее случае рядом находился опытный специалист высокого класса, поэтому каких-либо последствий удалось избежать.

Фанаты Елены, комментируя ее домашние роды, буквально разделились на два лагеря: одни заявляли, что рожать ребенка вне больницы — необоснованный риск, другие целиком и полностью были на стороне актрисы.

«Против домашних родов. Вы публичный человек, какой пример подаете?»

«Материнство — интимная вещь. Делайте, как считаете нужным»,

«Это нужно делать с комфортом! Если вам спокойнее дома — будь по вашему», — отмечали фолловеры.

Несмотря на активную дискуссию, поклонники Подкаминской, все как один, сошлись во мнении, что главное, чтобы новорожденный был здоров и счастлив.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елена Валюшкина чуть не ударила беременную Елену Подкаминскую по животу.

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