Почему в России выросли цены на лекарства и медицинские товары?
За лето некоторые отечественные препараты подорожали больше чем на 20%.
Фото, видео: globallookpress.com / Ingo Kuzia, 5-tv.ru
Цены на лекарства и другие медицинские товары за минувшее лето выросли. Причем некоторые препараты подорожали больше чем на 20%.
По данным Единой информационно-статистической системы, с которыми ознакомились "Известия", ситуация связана с падением рубля и зависимостью отечественной фармакологии от импорта. Кроме того на рынок повлияла введенная с 1 июля обязательная маркировка лекарственных средств - производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование.
Также роль сыграл повышенный спрос на аптечную продукцию с началом распространения коронавирусной инфекции.
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