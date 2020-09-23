Почему в России выросли цены на лекарства и медицинские товары?

Цены на лекарства и другие медицинские товары за минувшее лето выросли. Причем некоторые препараты подорожали больше чем на 20%.

По данным Единой информационно-статистической системы, с которыми ознакомились "Известия", ситуация связана с падением рубля и зависимостью отечественной фармакологии от импорта. Кроме того на рынок повлияла введенная с 1 июля обязательная маркировка лекарственных средств - производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование.

Также роль сыграл повышенный спрос на аптечную продукцию с началом распространения коронавирусной инфекции.