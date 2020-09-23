Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае возбуждено второе уголовное дело. Авария произошла 22 сентября в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района. Водитель транспортного средства превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и автобус упал в кювет, а затем опрокинулся. Все 45 пассажиров получили травмы различной тяжести, медицинская помощь понадобилась 25 участникам ДТП.

«Возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении водителя, спровоцировавшего аварию, по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее 5-tv.ru писал о массовом ДТП в центре Петербурга, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля.