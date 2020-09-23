Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату его инаугурации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с РИА Новости отказалась назвать точную дату его инаугурации. По ее словам, администрация лидера соседней республики сообщит об официозном мероприятии незадолго до его проведения.

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Наталья Эйсмонт.

Пользователи белорусского сегмента социальных сетей активно высказывают предположения о внезапности мероприятия. Юзеры уверены, что данная мера введена в качестве предупреждения возможных массовых провокаций со стороны противников бессменного правления Александра Лукашенко.

Тем временем, по данным местных СМИ, в Минске отмечается большое количество силовиков, военных грузовиков и автобусов. Центральные улицы белорусской столицы перекрыты. Неподалеку от Дворца независимости много людей в костюмах и представителей роты почетного караула.

Позднее на минских улицах был замечен предположительно президентский кортеж. Автомобили проследовали по проспекту Независимости и прибыли к Дворцу независимости. Других подробностей происходящих в Минске событий пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД в ЕС не сумели согласовать санкции против Белоруссии.