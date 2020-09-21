Главы МИД в ЕС не сумели согласовать санкции против Белоруссии

Ограничительные меры против Белоруссии не смогли согласовать между собой главы МИДов ЕС. Об этом сообщил председатель Европарламента Жозеп Боррель. Он сам не хочет сдаваться и надеется, что прийти к общему решению все же получится.

На последнем заседании с участием глав министерств иностранных дел государств, входящих в Евросоюз, дискуссии по поводу санкций кончились ничем. Проблема в том, что представители ряда стран отказались поддержать идею о введении ограничений. Боррель намеревается убедить их в необходимости наложить санкции на предстоящем совещании непосредственно с лидерами европейских государств, пишет РБК.

«Думаю, что существует консенсус насчет нужды ввести санкции и, надеюсь, что к следующей встрече глав МИД ЕС это станет возможным», — заявил глава европейской дипломатии.

Также Боррель заявил, что введение ограничительных мер против Белоруссии и лидера республики Александра Лукашенко стало его личной целью.

«Если мы не сможем это сделать, то, и я это отчетливо понимаю, это нанесет ущерб нашему авторитету», — заявил он.

По данным DPA и Bloomberg, камнем преткновения может быть Кипр. Республика требует от ЕС ввести санкции против семи нефтедобывающих компаний из Турции, прежде чем поддержать их в отношении Белоруссии. А немецкая Die Welt писала, что вина в задержке лежит на главах МИД Италии, Франции и Германии. Якобы те не хотят накладывать персональные санкции на Лукашенко.

Европарламент 17 сентября принял резолюцию о введении санкций в отношении чиновников из Белоруссии и российских сторонников режима Лукашенко, как нелегитимного президента. Этот документ носит исключительно рекомендательный характер.

В силах Европарламента сделать ограничения против Белоруссии на общеевропейском уровне реальными. Но для этого требуется получить одобрение от всех 27 стран-участниц.

Ранее 5-tv.ru писал про новый пранк Вована и Лексуса с главой Европарламента.