Потерпевший аварию под Тверью Су-30 был сбит другим истребителем

5-tv.ru стали известны подробности аварии истребителя Су-30М-2 Западного военного округа, произошедшей 22 сентября в районе аэродрома «Хотилово» в Вышневолоцком районе Тверской области.

В ходе учебно-тренировочного полета в воздухе находилось несколько боевых машин. Перед летными экипажами стояла задача отработать тактику ведения воздушного боя. Перед учениями все 12 подвесов боекомплекта с истребителя Су-35, также задействованного в учениях, были сняты. При этом, загрузка авиационной пушки ГШ-30, имеющейся на борту, осталась нетронутой.

Экипаж Су-35 должен был выполнить так называемую фотострельбу по условному противнику Су-30. Во время учений летчикам категорически запрещено активировать главный калибр. В момент, когда пилот нажал на кнопку, по неизвестной пока причине произошел выстрел из ГШ-30. Стоит отметить, что орудие имеет скорострельность 1 500 выстрелов в минуту — за секунду 25 тридцатимиллиметровых снарядов. После точного попадания экипажу Су-30 пришлось в экстренном порядке катапультироваться.

В качестве одной из причин активации ГШ-30 во время учебной фотострельбы названа возможная техническая неисправность. Сбитый истребитель найден. Расследованием занимается специализированная комиссия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Су-30 потерпел аварию в Тверской области.