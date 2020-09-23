Столкнувшийся с российским фрегатом шведский контейнеровоз следовал из Петербурга в Гетеборг

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Алиса Маркова
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Инцидент произошел в проливе между Швецией и Данией. Информация о пострадавших не поступала.

Столкнувшийся с российским фрегатом шведский контейнеровоз следовал из Петербурга в Гетеборг

Фото: TASS / DPA / Ingo Wagner

Столкнувшееся с российским фрегатом грузовое судно ICE ROSE следовало из Петербурга в шведский город Гетеборг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мониторинга судов.

Вооруженные силы Дании официально подтвердили информацию о столкновении российского фрегата со шведским гражданским грузовым судном. ЧП произошло в проливе у Эресуннского моста между Балтикой и Атлантическим океаном, между Данией и Швецией.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за густого тумана, информация о пострадавших не поступала. Вооруженные силы королевства следят за ситуацией. На месте находится патрульное судно вместе со шведскими судами. Кораблю ICE ROSE оказывается поддержка, пока нет уверенности в его мореходных качествах. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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