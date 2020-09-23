Джентльмен и многоженец: как сложилась судьба актера Ивана Краско

В среду, 23 сентября, народный артист России, актер театра и кино Иван Краско празднует свой 90-летний юбилей. 5-tv.ru рассказывает о судьбе и творческом пути выдающегося деятеля искусств.

Карьера

Иван Краско родился в 1930 году в деревне Вартемяги Ленинградской области. Судьба его была нелегкой: мама скончалась, когда мальчику было всего десять с половиной месяцев, отец на фоне трагедии впал в тяжелую алкогольную зависимость и скончался спустя четыре года.

Воспитанием Краско занялся его дядя — Иван Иванович — военный летчик, мечтавший сделать из мальчика настоящего мужчину. Так будущий актер оказался в военном училище, а после — на Дунайской флотилии. Спустя неделю службы юноша подал рапорт об увольнении… Уже тогда он понимал: его судьба — театр.

«Меня не хотели отпускать. Порвали пять рапортов, прочили мне карьеру адмирала. А потом пришел приказ расформировать часть кораблей и единиц на Дунае. Я другу рассказывал, что маршал Жуков мне помог демобилизоваться», — вспоминал Краско в беседе с KP.RU.

Кадр из фильма «Сержант милиции» (1974)

В начале 60-х годов Иван Краско окончил Ленинградский театральный институт имени Островского и сразу же устроился в Большой драматический театр имени Товстоногова. Правда, надолго в нем не задержался — спустя несколько лет перешел в Театр имени Комиссаржевской.

Одновременно с театральными проектами актер развивался и в кино. Его дебютная роль — советский солдат в картине «Балтийское небо» 1961 года. Были и другие фильмы: «Барьер неизвестности», «Авария» и прочие, где Иван Краско был задействован в небольших эпизодах. Однако слава к нему пришила после выхода фильма «Принц и нищий» в 1972 году, где артист сыграл Майлса Гендона.

Несмотря на тяжелый путь к славе, сегодня можно с уверенностью утверждать: Краско полностью состоялся как актер. Ведь в его послужном списке более 150 театральных и кинопроектов. В частности, роли в таких известных фильмах, как «Мастер и Маргарита», «Господин оформитель», «Сын полка», «Сержант милиции», «Эскадрон гусар летучих» и прочих.

«Знаете, я человек на своем месте. Я ничем другим заниматься не умею. Это потребность души!» — признавался в интервью Иван Иванович.

Многоженец?

Несмотря на большие заслуги в сфере искусств, современному зрителю Иван Краско более знаком по участию в скандальных телешоу. А все из-за многочисленных дам, заявляющих о большой любви к актеру, его «внебрачных» детях и прочих душещипательных историй.

Действительно, назвать Краско однолюбом никак нельзя. В его жизни было, как минимум, четыре любимых женщины, каждую из которых он, как истинный джентльмен, довел до ЗАГСа.

О первой супруге актера мало что известно. Звали ее Екатерина, и брак с ней продержался всего лишь четыре года. Причем инициатором разрыва был именно Краско. Его не остановило даже то, что женщина подарила ему наследницу.

«Моя первая жена поставила мне ультиматум: „Или я или театр!“. Хотя у нас уже была дочка Галя. Вопрос для меня был ясен. Это было жесточайшее убеждение, что я на верном пути. Я удивился еще, вроде у нас с Катей была любовь. Собрал чемодан, взял стопку книг и ушел. Дочь до сих пор не может меня простить, даже поменяла отчество», — рассказывал актер.

Вторая избранница Ивана Ивановича — Кира Петрова, педагог по профессии. С ней народный артист прожил более 40 лет. В 1957 году жена родила ему сына Андрея, спустя еще девять лет — дочь Юлию. В 1997-м супруга Краско скоропостижно скончалась.

Наследник актера пошел по его стопам. Было все: деньги, слава, внимание. Но судьба его оказалось трагичной: летом 2006 года Андрею стало плохо прямо на съемочной площадке. Несмотря на усилия врачей, он скончался в карете скорой помощи. По версии медиков, причиной смерти был обширный инсульт. Но его отец уверен: «убил» сына алкоголь.

Наталья Вяль

В 2001 году Иван Иванович снова женился. Избранницей стала очаровательная молодая художница по костюмам Наталья Вяль.

www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Большая разница в возрасте супругов — 47 лет — их нисколько не смущала. В счастливом союзе у четы родились двое наследников — Иван и Федор. В 2011-м этот брак распался с большим скандалом.

Сам актер оправдывал это «холодностью» и «безразличием» супруги к нему. Другие же уверяли: Краско просто нашел себе любовницу помоложе. Как бы то ни было, после ухода из семьи все имущество народный артист РФ оставил Наталье и детям. Сам же некоторое время проживал с бывшей тещей.

Наталья Краско

Вскоре, слухи о «молодке» подтвердились. Все чаще Иван Иванович стал появляться на публике со своей ученицей, юной актрисой Натальей Шевель. Длинноволосую скромную девушку не испугал тот факт, что любовник старшее ее на 60 лет. В 2015 году она с радостью приняла его предложение «руки и сердца».

Известие об очередном бракосочетании Краско спровоцировало волну негатива в обществе. В результате после свадьбы влюбленные начали ходить по телеканалам и доказывать миру искренность чувств. Было это ради хайпа и денег? Доподлинно неизвестно. Но спустя три года терзаний и выяснений отношений на публике пара развелась.

Руслан Шамуков/ТАСС

Дайте покоя!

Оглядываясь назад, Иван Красно признается: единственное, о чем он мечтает сегодня, — обрести покой. И первоочередная задача — достроить дом в родной деревне Вартемяги. Для себя и для детей.

«Достроить дом под Петербургом, чтобы доживать там уже и хлопот никому не доставлять. Сейчас прохладно стало, я в город к семье вернулся. Но не дай Бог заболеть, чтобы бедные мои ребятишки бегали вокруг меня, чтобы папа подольше пожил. Это совершенно необязательно. Мечтаю, как русский артист старинный может быть на сцене умереть, или во сне», — заключил артист в беседе со StarHit.

www.globallokpress.com / Zamir Usmanov

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