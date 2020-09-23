Путин назвал благополучие граждан и рост их доходов главным приоритетом власти

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Василий Заика
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Президент России призвал сенаторов, помочь жителям страны с низкими доходами изменить их жизнь.

Путин назвал благополучие граждан и рост их доходов главным приоритетом власти

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле назвал благополучие граждан и рост их доходов главным приоритетом власти. Глава государства указал на важность оказания помощи россиянам с низкими доходами в целях улучшения жизни их семей.

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких. <…> В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что уровень безработицы в стране сейчас превышает шесть процентов.

Владимир Путин подчеркнул, что заработные платы ниже уровня минимального размера оплаты труда недопустимы и являются противоречащими Конституции РФ.

Президент России добавил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Данный показатель превышает уровень прогнозируемой инфляции в указанном периоде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о смысле принятых конституционных изменений.

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