Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле затронул вопрос реконструкции консерватории в Петербурге. Российский лидер обратил внимание правительства и властей Северной столицы на необходимость провести полноценный ремонт здания на улице Глинки.

«Обращаю внимание представителей города Санкт-Петербурга на реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории. Замечательная идея реконструировать. И своевременная. Скоро она превратится в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно только работают…», — сказал Владимир Путин.

Глава государства попросил сенаторов вплотную заняться проблемой и довести ее решение до логического завершения.

Вопрос о спасении исторических зданий Мариинского театра и Петербургской консерватории месяц назад поднимал прославленный дирижер Валерий Гергиев. Маэстро отмечал, что из-за начала строительства станции метро под Театральной площадью происходят подвижки грунта. По фасадам зданий театра и консерватории идут трещины. В результате по мнению Валерия Гергиева, это может привести к необратимым последствиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал благополучие граждан и рост их доходов главным приоритетом власти.