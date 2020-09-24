Самая маленькая в России: как все помещается в квартиру на 6,6 «квадратов»

Спрос на малогабаритную жилплощадь, похоже, достиг апогея. В подмосковном Красногорске выставили на продажу самую маленькую квартиру в стране.

Ее площадь - всего 6,6 квадратных метра. Причем это не перестроенная комната в старой коммуналке, такой квартиру сдали изначально, в новостройке. В ней все самое необходимое: санузел, стиральная машина, диван и ... все, больше туда ничего не помещается.

Вот только по документам квартира проходит как нежилое помещение, но просят за такие хоромы больше миллиона рублей.