Алла Пугачева обратилась к генпрокурору после «пьяного» ДТП с сыном бывшего брянского вице-губернатора

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Молодцова Анна
Эксклюзив 154

В результате аварии погиб ее брат, похороны которого прошли 23 сентября.

Фото, видео: 5-tv.ru

В среду 23 сентября состоялись похороны погибшего в «пьяном» ДТП в Брянске Дмитрия Пугачева. Об этом рассказала его родная сестра Алла Пугачева. Мужчина скончался в результате аварии, которую устроил сын бывшего местного вице-губернатора 33-летний Максим Резунов.

Как рассказала близкая родственница покойного в своем видеообращении, ее брат был «замечательным, чистым и светлым человеком» и настоящей опорой в семье. Пугачева попросила помощи, главным образом, у телевидения разобраться в ДТП, которое произошло в ночь с 17 на 18 сентября. По ее словам, авария случилась в день города, когда все люди отдыхали и праздновали. В момент трагедии ее брат ехал домой.

«Он стоял на перекрестке на светофоре, когда неожиданно пьяный водитель врезался в машину моего брата. В результате сильнейшего удара ее отбросило на противоположную сторону, была задета другая машина и пострадали люди», — сказала женщина.

Пугачева попросила СМИ достучаться до генерального прокурора РФ, чтобы тот взял ситуацию под личный контроль. Она обратила внимание на то, что Резунов уже не раз привлекался за вождение в нетрезвом виде и выразила надежду, что виновный не уйдет от ответственности.

Резонансное ДТП произошло ночью 18 сентября в центре города. Автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Резунов, врезался сразу в две машины. Помимо Пугачева пострадали шестилетняя девочка и женщина. Позже 35-летний мужчина умер в больнице. По словам очевидцев, сын бывшего вице-губернатора был сильно пьян.

Известно, что молодой человек работает госслужащим. Жители города утверждают, что прежде он несколько раз привлекался за езду в состоянии алкогольного опьянения. 19 сентября состоялся суд по делу наследника вице-губернатора. Его лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили только 21 сентября. В этот же день вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга рэпера Эллея, пострадавшая в ДТП, станцевала в полицейской форме.

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