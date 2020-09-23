Подруга рэпера Эллеея, пострадавшая в громком ДТП в Москве, станцевала в полицейской форме

Пострадавшая в страшном ДТП с участием рэпера Эллея звезда TikTok Анжелика Алдарева выложила в сеть неоднозначное видео. По данным 5-tv.ru, девушка сидела в Infiniti начинающего музыканта в момент аварии. В результате она получила перелом ноги, однако даже на время не перестала вести соцсети.

Известная под ником SV_Angie Алдарева сняла ролик в полицейской форме. Несмотря на травму, в кадре она пританцовывает под песню и демонстрирует подписчикам пышный бюст. Впрочем, дата производства видеоролика не уточняется. К публикации она приписала фразу: «Сейчас очень тяжело».

Анжелике 24 года, она обладает модельной внешностью и часто публикует забавные видео. Эллей нередко становился их участником. Предположительно, молодые люди встречаются.

На фоне произошедшего поступок девушки может вызывать недоумение. Помимо нее в аварии пострадали два человека. Известно, что одна из жертв ДТП лишилась части ноги и у нее оторвалась почка, второй человек также находится в тяжелом состоянии.

Infiniti с рэпером за рулем столкнулся с Mercedes в центре Москвы, на Остоженке. От удара элитную иномарку отбросило в сторону Она сбила пешеходов и протаранила здание. За машиной артиста также числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей. По предварительным данным, Эллей на иномарке мчался по дороге с превышением допустимой скорости на красный свет.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпера Эллея задержали после ДТП в Москве.