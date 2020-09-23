Подруга рэпера Эллеея, пострадавшая в громком ДТП в Москве, станцевала в полицейской форме

|
Валентин Черников
57

Являющаяся звездой TikTok участница аварии Анжелика Алдарева опубликовала в сети неоднозначное видео.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, TikTok @sv_angie

Пострадавшая в страшном ДТП с участием рэпера Эллея звезда TikTok Анжелика Алдарева выложила в сеть неоднозначное видео. По данным 5-tv.ru, девушка сидела в Infiniti начинающего музыканта в момент аварии. В результате она получила перелом ноги, однако даже на время не перестала вести соцсети.

Известная под ником SV_Angie Алдарева сняла ролик в полицейской форме. Несмотря на травму, в кадре она пританцовывает под песню и демонстрирует подписчикам пышный бюст. Впрочем, дата производства видеоролика не уточняется. К публикации она приписала фразу: «Сейчас очень тяжело».

Анжелике 24 года, она обладает модельной внешностью и часто публикует забавные видео. Эллей нередко становился их участником. Предположительно, молодые люди встречаются.

На фоне произошедшего поступок девушки может вызывать недоумение. Помимо нее в аварии пострадали два человека. Известно, что одна из жертв ДТП лишилась части ноги и у нее оторвалась почка, второй человек также находится в тяжелом состоянии.

Infiniti с рэпером за рулем столкнулся с Mercedes в центре Москвы, на Остоженке. От удара элитную иномарку отбросило в сторону Она сбила пешеходов и протаранила здание. За машиной артиста также числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей. По предварительным данным, Эллей на иномарке мчался по дороге с превышением допустимой скорости на красный свет.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпера Эллея задержали после ДТП в Москве.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:45
Адвокат Ефремова подал жалобу: давление Пашаева на актера — повод для смягчения приговора
16:37
Джентльмен и многоженец: как сложилась судьба актера Ивана Краско
16:34
С 1 января маркировка ювелирных изделий становится обязательной
16:32
Названа причина столкновения фрегата ВМФ РФ с иностранным судном в Балтийском море
16:20
Маленькая пакость большого человека: челябинский депутат обиделся на избирателей
16:20
Готовим сытное азу по-татарски — пошаговый рецепт с фото

Сейчас читают

Миллионерша под счастливой звездой: Сколько зарабатывает самый узнаваемый астролог Василиса Володина
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок