Очевидцы сообщили о стрельбе в Минске в ходе массовых протестов

Очередная волна несанкционированных митингов и протестных акций пронеслась по столице Белоруссии в среду, 23 сентября. В эти минуты в центре Минска проходят массовые задержания.

По данным 5-tv.ru основные события разворачиваются на Проспекте Победителей: возле Октябрьской площади и Площади Свободы. Ряд соседних улиц перекрыт, а ярые активисты заблокированы силовиками возле Дворца спорта. Чтобы утихомирить протестующих, правоохранители начали применять водометы. Как передают местные СМИ, нередко используются перцовые баллончики, а также дубинки.

По предварительным подсчетам, на данный момент задержано более 50 участников несанкционированных акций. Отмечается, что их инициаторами выступили представители белорусской оппозиции. Активисты скандировали антиправительственные лозунги на фоне состоявшейся инаугурации президента республики Александра Лукашенко.

По данным Interfax, в общей сложности участие в протестных акциях 23 сентября приняли около пяти-семи тысяч человек.

Кроме того, на улицах в эти минуты можно встретить и сторонников действующего главы государства. Акция в поддержку президента страны началась после 18.30 на площади Независимости. Участники держали в руках флаги и цветы, а также принесли икону с ликами святых и большой православный крест.

В пресс-службе Минюста Белоруссии подчеркнули, что несмотря на ситуацию с протестами, инаугурация Лукашенко прошла без нарушений.

«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», — приводит цитату из заявления РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.