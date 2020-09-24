Мужчина напал на главу Минздрава Камчатки в кабинете

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 7

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Мужчина напал на главу Минздрава Камчатки в кабинете

Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту нападения на исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Марину Волкову. Предположительно, подозреваемый распылил в лицо главе ведомства перцовый баллончик, в результате чего женщина получила химический ожог.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Камчатскому краю, предполагаемый злоумышленник в настоящий момент задержан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного первой части статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Устанавливаются все обстоятельства случившегося и мотивы действий мужчины. В рамках расследования уголовного дела назначены ряд судебных экспертиз.

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