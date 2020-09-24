Правительство РФ разработало план по «спасению экономики» после пандемии

На восстановление занятости и доходов граждан после пандемии направлен Общенациональный план действий. Правительство завершает работу над его проектом. Выполняется и другое поручение президента: готовится закон о повышенной ставке НДФЛ для граждан с доходами свыше пяти миллионов рублей в год. Вырученные средства направят на лечение тяжелобольных детей.

«Важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично. Поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15% ставке. Считаю такой подход соответствует принципу социальной справедливости и социальной ответственности людей, чьи доходы выше среднего», — подчеркнул глава правительства.

Кабмин планирует скорректировать правила формирования реестров малого и среднего бизнеса, чтобы пострадавшие от пандемии компании быстрее восстановили свои права.

Премьер в среду встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Отметил, что Всемирная организация здравоохранения отреагировала на пандемию своевременно, профессионально и адекватно. По словам Мишустина, Россия как один из мировых лидеров в области здравоохранения принимает активное участие в глобальных региональных мероприятиях по борьбе с COVID-19 и готова к конструктивному диалогу с ВОЗ.