Правительство РФ разработало план по «спасению экономики» после пандемии

Эфирная новость 43

Михаил Мишустин вместе с членами кабмина обсудил бюджет государства.

Фото, видео: ТАСС / Астафьев Александр, 5-tv.ru

На восстановление занятости и доходов граждан после пандемии направлен Общенациональный план действий. Правительство завершает работу над его проектом. Выполняется и другое поручение президента: готовится закон о повышенной ставке НДФЛ для граждан с доходами свыше пяти миллионов рублей в год. Вырученные средства направят на лечение тяжелобольных детей.

«Важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично. Поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15% ставке. Считаю такой подход соответствует принципу социальной справедливости и социальной ответственности людей, чьи доходы выше среднего», — подчеркнул глава правительства.

Кабмин планирует скорректировать правила формирования реестров малого и среднего бизнеса, чтобы пострадавшие от пандемии компании быстрее восстановили свои права.

Премьер в среду встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Отметил, что Всемирная организация здравоохранения отреагировала на пандемию своевременно, профессионально и адекватно. По словам Мишустина, Россия как один из мировых лидеров в области здравоохранения принимает активное участие в глобальных региональных мероприятиях по борьбе с COVID-19 и готова к конструктивному диалогу с ВОЗ.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:24
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Никиты Полукарова
6:23
Какие защитные маски нельзя использовать — рекомендации Роспотребнадзора
6:15
Путин призвал завершить реконструкцию консерватории в Петербурге — видео
6:09
Сергей Жуков снимает сериал с Ольгой Бузовой и Владимиром Сычевым — видео
6:01
Экосистема «Яндекса» и «Тинькофф» принесет миллиардную прибыль
5:50
Видео: «Огненное» ДТП произошло на трассе, ведущей в Смоленск

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН
Почему Даниил Козловский бросил Ольгу Зуеву и своего новорожденного ребенка?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок