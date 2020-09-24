Время бросать курить: Сигареты снова подорожают в следующем году

Сигареты, в том числе электронные, с нового года подорожают. Госдума повысила на 20% акцизы на всю табачную продукцию. Эксперты прикинули: цена за пачку увеличится в среднем на 20 рублей.

Комментируя свое решение, депутаты ссылаются на профилактику курения и стремление навести порядок на рынке табака.

Комментируя поправки, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркнул, что увеличение ставки на табачную продукцию будет способствовать ужесточению контроля за нелегальным производством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут сильно подорожать сигареты.