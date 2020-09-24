Время бросать курить: Сигареты снова подорожают в следующем году
Согласно подсчетам экспертов, цена за пачку увеличится в среднем на 20 рублей.
Фото, видео: globallookpress.com / Semen Likhodeev, 5-tv.ru
Сигареты, в том числе электронные, с нового года подорожают. Госдума повысила на 20% акцизы на всю табачную продукцию. Эксперты прикинули: цена за пачку увеличится в среднем на 20 рублей.
Комментируя свое решение, депутаты ссылаются на профилактику курения и стремление навести порядок на рынке табака.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут сильно подорожать сигареты.
Читайте также
88%
0.08 89.25
-0.23
Нашли ошибку?