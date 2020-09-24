«Роскосмос» собирается снять первый художественный фильм на МКС

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Рабочее название новой кинокартины Клима Шипенко — «Вызов».

Фото, видео: globallookpress.com / Cheriss May, 5-tv.ru

Том Круз готовится к полету в космос. Уже известна дата: октябрь следующего года. Компанию актеру составит его друг - режиссер Даг Лайман. Вместе они будут снимать на МКС и в ее окрестностях новый фильм. Сценарий пока держится в секрете. Еще весной Круз, похоже, не собирался никуда лететь.

Поддержать авантюру готова компания Илона Маска. Актера доставит на орбиту корабль SpaceX Crew Dragon. Не исключено, что во время съемок Том Круз повстречает своих российских  коллег.

"Роскосмос" сообщает, что через год на станцию собирается лететь группа наших кинематографистов во главе с режиссером Климом Шипенко. Он снял космическую драму «Салют-7» и комедию «Холоп». Рабочее название новой картины - "Вызов". И это символично. Ведь мир вступил в новый этап космической гонки! Победителем станет тот, кто первым в истории снимет художественный фильм на околоземной орбите.

 

 

 

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