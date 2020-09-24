Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани — видео с места

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 16

Авария произошла на трассе в Абинском районе Краснодарского края.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ, vk.com/avto_region23

Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае. На трассе в Абинском районе региона автомобиль Nissa столкнулся с автобусом, следующим по маршруту Новороссийск — Краснодар. В момент аварии в автобусе находились 13 человек. В результате инцидента они получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажир машины погибли. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. На месте ЧП дежурят экстренные службы.

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани — видео с места

1/4

vk.com/avto_region23

2/4

vk.com/avto_region23

3/4

vk.com/avto_region23

4/4

vk.com/avto_region23

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Честнее людей: Ученые научились понимать животных путем опытов на крысах
3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
2:58
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани — видео с места
2:53
«Опростоволосился в постели» —сексолог о причинах измены Тарзана Наташе Королевой
2:31
Осенняя сессия Совета Федерации: Что обсудил Путин с сенаторами?
2:06
«Влюблена в тебя, как кошка»: Арзамасова с Авербухом рассказали о романе у Урганта

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет в любви и деньгах в октябре 2020 года
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок