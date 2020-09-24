Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае. На трассе в Абинском районе региона автомобиль Nissa столкнулся с автобусом, следующим по маршруту Новороссийск — Краснодар. В момент аварии в автобусе находились 13 человек. В результате инцидента они получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажир машины погибли. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. На месте ЧП дежурят экстренные службы.