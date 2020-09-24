Геленджик полностью «выпил» все водоемы в округе — город вновь оказался на пороге гуманитарной катастрофы. Вода теперь подается не больше часа в сутки, и то не всегда.

Жители изнывают от жажды. Дождей в регионе не было несколько месяцев, но люди уверены: на грань выживания их поставила не природа, а местные власти. Иван Литомин разбирался, почему пересохли краны.

«Это у нас вода холодная, а это — горячая… А вот — в смешанном цикле. Как видите — эффект один и тот же…»

И так — уже почти неделю. Жители Геленджика воду в своих кранах видят исключительно по часу в сутки и только тонкой струей. А потому приходится делать запасы: канистры и бутылки в квартире Александра Левинцева повсюду — ведь когда вода вновь побежит из крана никто не знает. Тот самый «час» может наступить в любую минуту, а может и не наступить совсем.

«Очевидно, виновато, прошу прощения, многолетнее дуболомство местных и краевых чиновников. Как минимум, то, что нет нормальной ветки водопровода, то, что об опреснительном заводе задумываются только сейчас, когда петух клюнул, прошу прощения в н-ное место!» — уверен Александр.

Н-ное место сегодня — это Церковное озеро, а петух, по всей видимости — аномальная засуха и полное отсутствие дождей. Как результат — высохший водозабор. Еще недавно вся верхняя часть Геленджика питалась вот отсюда. Озеро — единственный источник пресной воды — служило естественным водохранилищем. Но сейчас, как видно по этим кадрам, вода в нем закончилась. Местные жители выпили ее за месяц.

«За вчерашний день накапало вот столько. И это я на первом этаже. Это уже что говорить о том, что люди там на втором, на третьем, на пятом живут», — недоумевает Надежда Львова.

Истощения Церковного озера по словам экологов можно было избежать, ведь долгосрочные прогнозы погоды сегодня доступны абсолютно всем, а уменьшение объема воды было хорошо видно и невооруженным глазом. Теперь же ситуация — на грани экологической катастрофы.

«Сейчас, возможно, что рубикон какой-то определенный пройден и именно сейчас для восстановления водного объекта, наверное, потребуется большое количество времени. Как мне представляется — до года, а может быть даже и больше», — говорит член экспертного совета комитета Госдумы РФ по природным ресурсам и природопользованию, эколог Борис Кокотов.

Проблема водоснабжения Геленджика остро стоит уже не первый год. По словам старожилов, бурить скважины возле многоквартирных домов им запрещают местные власти, которые сами же при этом вот уже с десяток лет не могут провести в верхнюю часть города новую ветку Троицкого водовода.

«Ответы от власти — одни и те же. Что Троицкий водовод, там где-то что-то поломалось. Что где-то пересохли скважины. Понятно, что лето засушливое, да на самом деле. Почти три месяца нет дождей, как таковых, но что-то надо делать! Объявляйте ЧС», — считает Виктор Лапович.

Чаяния местных жителей мы решили донести до концессии водоснабжения Геленджика — именно эта организация отвечает за подачу воды в городе. Но ее директор Алексей Сорокин оказался не способен даже на самостоятельное интервью — все время слушал подсказки своей секретарши. А ведь вопрос был простой: соблюдается ли график подачи воды?

«График у нас… ээээ….» — пытается сформулировать правильный ответ директор концессии водоснабжения г. Геленджик Алексей Сорокин.

«Подача воды осуществляется в утренние и вечерние часы…», — шепчет секретарша.

«Подача воды осуществляется в утренние и вечерние часы. Время говорим?»

«Протяженностью полтора часа…» — продолжает подсказывать она.

«Подача воды осуществляется в утренние и вечерние часы протяженностью по полтора часа».

Местные жители уже написали свои обращения в прокуратуру и отправили жалобы правительству Краснодарского края, с просьбой, если не вернуть воду в трубы — это сейчас практически невозможно, то хотя бы вовремя ее привозить, чтобы была возможность сделать запасы. Там же, в обращениях и жалобах, люди призывают закрыть Геленджик от туристов, ведь именно приезжие сегодня — главные потребители воды. Верхняя часть города, по сути, на грани введения режима ЧС и за пресную воду здесь люди уже начали платить огромные деньги.