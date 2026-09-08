Системы ПВО за ночь уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Атака продолжалась около 12 часов.

Атаки беспилотников на регионы России — 8 сентября

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что атака продолжалась с 20:00 7 сентября до 8:00 8 сентября по московскому времени.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саратовская область подверглась атаке беспилотников. В результате удара в Саратове были повреждены гражданские объекты, предварительно сообщалось о пострадавших.

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Перед атакой жителей предупреждали об угрозе применения беспилотников, а службы были переведены в режим повышенной готовности.

Другие подробности о последствиях происшествия и количестве пострадавших не приводились.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 сент
Десять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов
7 сент
Жителей поврежденного в результате атаки ВСУ дома в Перми эвакуировали
7 сент
Храм Николая Чудотворца в Тамбовской области загорелся в результате атаки БПЛА
7 сент
Более 30О украинских беспилотников было ликвидировано над территорией России
7 сент
Девочка-подросток погибла и три человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
6 сент
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами РФ
6 сент
Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре
6 сент
ВСУ повторно атаковали рынок в Энергодаре
6 сент
Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре
6 сент
Силы ПВО России за ночь уничтожила 258 украинских беспилотников
+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:25
Десять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов
9:19
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в покушении на военного под Саратовом
9:10
Системы ПВО за ночь уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России
9:00
Туман и сход лавины: в Кабардино-Балкарии приостановили поиск пропавших туристов
8:50
Жизнь разделилась на «до» и «после»: 85 лет назад началась блокада Ленинграда
8:42
Подземный город за миллионы: в США показали 15-этажный бункер для богатых на случай апокалипсиса

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Завещание журналиста: «Охота на императора» Алексея Пиманова выходит на экраны
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео