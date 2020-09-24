Одурманенные маркетингом: россияне скупали волшебное белье от всех болезней

Аферисты распробовали новую схему обмана россиян: доверчивым гражданам предлагают волшебное постельное белье, которое лечит от всех болезней — от прыщей до онкологии.

Люди платят сотни тысяч рублей. Только вот результат такого лечения — нулевой. Либо, что еще хуже, пациенты оказываются на больничной койке в критическом состоянии. Марина Кравцова о тех, кто попался на уловку мошенников.

Испорченные нервы и моральные страдания — такими последствиями обернулось для пенсионера из Екатеринбурга желание оздоровиться во сне на целебном чудо-наматраснике.

Ушлые рекламщики презентовали текстиль как лечебное изделие — панацею от всех болезней.

«Лечат от всего. А я говорю: а при онкологии, вот у меня онкология, четыре операции. У жены тоже. Они как раз… Это ж не просто магниты, а биомагниты. А я не знаю — я в физике не силен», — говорит пенсионер Владимир Лаптев.

В инструкции обещали биомагнитную терапию — якобы доказавшую эффективность в лечение болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта. Наматрасником с некими биомагнитами предлагали исцелиться даже от прыщей и близорукость.

Очарованный маркетологами Владимир Лаптев подписал кредитный договор почти на 84 тысячи рублей. Опомнился уже дома. Только при поддержке дочери и журналистов пенсионеру удалось вернуть чудо-текстиль и расторгнуть кабальный договор. И то со скандалом.

За компенсацией морального вреда обманутый пенсионер пошел в суд. И выиграл — пять тысяч рублей. Но на этом тяжбы не закончились. Продавцы наматрасников подали встречный иск — о защите репутации. После скандала покупатели стали массово сдавать бесполезный текстиль.

«Это только к материалам дела, к сожалению, было приобщено три заявления о возврате товара. На самом деле таких заявлений по всей стране намного больше. Прибыль компании существенно снизилась», — заявляет представитель компании-продавца матрасов Антон Сивков.

Репутационный ущерб компания ценила в полмиллиона рублей. Однако и в этот раз суд оказался на стороне пенсионера и в иске отказал. На официальном сайте компании — теперь никакого лечения не обещают — здоровый сон и никакого лечения. Сертификат выдан на постельное белье для взрослых.

А вот магнитов, если они там действительно были, и любых приборов, которые обещают лечение в домашних условиях, стоит опасаться — утверждают физиотерапевты.

«Без консультации с врачом это приобретать нельзя, потому что ты можешь просто навредить себе. Мужчина бесконечно лежал на магнитном коврике, а потом поступил в отделение с кровотечением довольно интенсивным, потому что магнитное поле действительно влияет на свойство крови», — поясняет президент Ассоциации физиотерапевтов России, главный внештатный физиотерапевт Санкт-Петербурга Вера Кирьянова.

Целебное постельное белье продают по всей стране — в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в противораковые свойства продавцы приписывали одеялам и подушка из шерсти овец-мериносов за 60 тысяч рублей. Однако получили покупатели лишь аллергию на не слишком качественные изделия.

«На самом деле бояться вступать в эти споры не стоит. Надо соблюсти досудебный порядок — направить претензию, после чего подать исковое заявление в суд. Практика по спорам о защите прав потребителя в основном склоняется в сторону потребителя», — поясняет адвокат Михаил Тимошатов.

Юристы советуют не стесняться — брать пример с Владимира Лаптева — и, если не получается мирно, в суде отстаивать свои права — не только за материальный, но и моральный ущерб. А пенсионер из Екатеринбурга намерен продолжить борьбу с продавцами наматрасников, добиваться возбуждение уголовного дела о мошенничестве и закрытия компании.

Марина Кравцова, Мария Красикова. Известия специально для 5 канала.