Объявление о продаже ребенка в качестве «животного» на «Авито» выставил петербуржец

На онлайн-платформе «Авито» появилось очередное объявление о продаже ребенка в Петербурге. Пользователь сервиса опубликовал три фотографии ребенка в разделе «Животные» и назначил цену.

Абсурдные действия жителя Северной столицы привлекли внимание уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. Она обратилась к администрации «Авито» с просьбой немедленно удалить объявление.

«По данному объявлению мы уже обратились в администрацию сайта с просьбой незамедлительного его удаления», — заявили ТАСС в пресс-службе детского омбудсмена.

Это не первый случай, когда родители в Петербурге пытаются «продать» своих детей на «Авито». В мае этого года правоохранительные органы заинтересовались публикацией мужчины, который выставил свое чадо на продажу. Он поместил объявление с фото в категорию «Другие животные», подписав его как «Домашний питомец». При этом автор пообещал отдать малыша бесплатно. В результате петербуржца оштрафовали на три тысячи рублей. Сам он объяснил, что разместил объявление «в воспитательных целях».

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