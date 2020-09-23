Почем нынче знания? Аналитики озвучили среднюю стоимость услуг репетиторов в России

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Молодцова Анна
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В этом году спрос на индивидуальные занятия с преподавателем вырос в разы.

Почем нынче знания? Аналитики озвучили среднюю стоимость услуг репетиторов в России

Фото: www.globallookpress /Andrey Arkusha

Аналитики сервиса «Авито услуги» подсчитали среднюю стоимость услуг репетиторов по разным предметам в России. По их оценкам, часовое занятие с преподавателем в среднем стоит 500 рублей. Именно столько приходится платить за занятие по английскому языку, математике и обществознанию.

Вместе с тем репетиторские услуги по русскому языку стоят чуть дешевле — 450 рублей, пишут «Известия».

Самая высокая средняя стоимость одного занятия зарегистрирована в Москве — 800 рублей. На втором месте находится Санкт-Петербург, где за урок с репетитором придется выложить 700 рублей.

Аналитики пришли к выводу, что в этом году предложение услуг репетиторов выросло на 31% по сравнению с сентябрем 2019 года. Спрос на них также стал больше — на 18%. Сильнее всего в репетиторах нуждаются в Ижевске: там спрос увеличился на 61%. В Воронеже — на 55%, в Омске — на 45%.

Как считает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель, рост популярности репетиторских услуг объясняется началом нового учебного года и будущей подготовкой старшеклассников к ЕГЭ и ОГЭ. Стоит также учитывать, что многие заинтересованы в наверстывании школьной программы прошлого учебного года, который из-за пандемии прошел не так, как обычно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России изменились правила приема в вузы.

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