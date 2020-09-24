«Пушка сработала» — переговоры пилотов во время ЧП с Су-30 под Тверью

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 649

Система тут же сообщила о невозможности управления самолетом.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv оказались переговоры диспетчеров, летчиков Су-35, а также доклад речевого информатора (РИТА). Сначала учебный полет проходил вполне штатно.

«Пушка пальнула», — неожиданно звучит в эфире.

После чего сразу же появляются экстренные предупреждения от РИТА, который требует создать условия для катапультирования в связи с отказом гидросистемы и падением давления. Соответственно, дальнейшее управление стало невозможным.

Диспетчеры попытались уточнить у летчиков есть ли еще давление. Еще через секунду пилоты случайно выстрелившего из пушки Су-35 подтверждают катапультирование коллег.

«Прыгнули. Наблюдаю два купола», — отчитались они.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета 22 сентября в районе аэродрома «Хотилово» в Вышневолоцком районе Тверской области.

Перед летными экипажами стояла задача отработать тактику ведения воздушного боя. Перед учениями все 12 подвесов боекомплекта с истребителя Су-35, также задействованного в учениях, были сняты. При этом, загрузка авиационной пушки ГШ-30, имеющейся на борту, осталась нетронутой. Экипаж Су-35 должен был выполнить так называемую фотострельбу по условному противнику Су-30. В момент, когда пилот нажал на кнопку, по неизвестной пока причине произошел выстрел. В качестве одной из причин активации ГШ-30 во время учебной фотострельбы названа возможная техническая неисправность. Сбитый истребитель найден. Расследованием занимается специализированная комиссия.

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