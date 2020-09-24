Следователи просят арестовать задержанных реставраторов консерватории в Петербурге

ГСУ СК РФ по Петербургу продолжает расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Деньги в размере более 191 миллиона рублей были выделены на выполнение реставрационных работ ФГБУ «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова».

Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе ведомства, уголовное дело было возбуждено в отношении руководства ООО «Меандр». С ними петербургская «Северо-западная дирекция по строительству» еще в 2017 году заключила контракт на 606 миллионов рублей. При этом 191 из них составил аванс. Большую часть из него перечислили сторонним организациям, которые не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность. Запланированные работы выполнены не были.

В результате сотрудники Следственного комитета, собрав все необходимые доказательства, провели обыски по местам жительства и работы у гендиректора ООО «Меандр» Елены Завадской и фактического собственника компании Евгения Ярмоша. Оба были задержаны по статье 91 УПК, им предъявили обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о судьбе обсерватории высказывался и президент России Владимир Путин. Глава государства потребовал довести до логического завершения ее реконструкцию.