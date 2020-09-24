Сенаторы от Северной столицы получили отдельное поручение от президента. Владимир Путин потребовал довести, наконец, до логического завершения реконструкцию петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

«Замечательная и своевременная идея реконструировать. Скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они правда прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно работают. Я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца», — поручил российский лидер.

Историческое здание напротив Мариинского театра несколько лет стоит в лесах. Корреспондент Елена Норкунайте убедилась: внушение на высшем уровне уже возымело действие.