Путин призвал завершить реконструкцию консерватории в Петербурге — видео

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В администрации Северной столицы состоялось несколько рабочих встреч, связанных с ремонтом исторического здания на Театральной площади.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вдовин; 5-tv.ru

Сенаторы от Северной столицы получили отдельное поручение от президента. Владимир Путин потребовал довести, наконец, до логического завершения реконструкцию петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

«Замечательная и своевременная идея реконструировать. Скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они правда прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно работают. Я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца», — поручил российский лидер.

Историческое здание напротив Мариинского театра несколько лет стоит в лесах. Корреспондент Елена Норкунайте убедилась: внушение на высшем уровне уже возымело действие.

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