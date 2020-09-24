Бразилец напугал москвичку, самоудовлетворяясь по видеосвязи с подругой

В московскую полицию обратилась женщина с заявлением о преследовании обнаженным мужчиной. Инцидент произошел в ближайшем дворе от станции метро «Перово». Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители почти сразу нашли «обидчика», им оказался уроженец Бразилии, который подрабатывает в столичных ресторанах на выступлениях.

Ему удалось объясниться за произошедшее. По словам бразильца, в момент инцидента он говорил по видеосвязи со своей подругой. Внезапно ему захотелось справить нужду, после чего собеседница попросила прислать ей фото полового органа. В дальнейшем подруга начала раздеваться и самоудовлетворять себя по видеосвязи. Родригес, в свою очередь, присоединился к ней, полагая, что его никто не видит, так как скрылся в лиственную местность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина умер после удара от возлюбленной в челюсть во время секса.