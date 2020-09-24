Фото с места авиакатастрофы в Тульской области
В результате падения легкомоторного самолета погиб пилот.
Фото: МЧС РФ
5-tv.ru публикует фото с места авиакатастрофы в Тульской области, предоставленные региональным МЧС. Известно, что в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот. ЧП произошло возле деревни Дружба в Каменском районе днем в четверг, 24 сентября.
Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин случившегося.
По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку. По результатам будет принято процессуальное решение. Обстоятельства трагедии выясняются.
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