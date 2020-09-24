5-tv.ru публикует фото с места авиакатастрофы в Тульской области, предоставленные региональным МЧС. Известно, что в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот. ЧП произошло возле деревни Дружба в Каменском районе днем в четверг, 24 сентября.

Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин случившегося.

МЧС РФ

По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку. По результатам будет принято процессуальное решение. Обстоятельства трагедии выясняются.