В результате падения легкомоторного самолета погиб пилот.

Фото с места авиакатастрофы в Тульской области

Фото: МЧС РФ

5-tv.ru публикует фото с места авиакатастрофы в Тульской области, предоставленные региональным МЧС. Известно, что в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот. ЧП произошло возле деревни Дружба в Каменском районе днем в четверг, 24 сентября.

Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин случившегося.

МЧС РФ

По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку. По результатам будет принято процессуальное решение. Обстоятельства трагедии выясняются.

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