Лидер Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе

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Алина Потёмкина
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Музыкант в 51 год решился на второй брак с 36-летней Даяной Рончионе.

Лидер Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе

Фото: ZUMA / TASS

Солист британской рок-группы Radiohead Том Йорк женился во второй раз в возрасте 51 года, пишет издание Vanity Fair. Его избранницей стала 36-летняя итальянская актриса Даяне Рончионе.

Пара встречалась с 2015 года, но только теперь решила узаконить свои отношения. Свадьба прошла на вилле в Багерии. Из-за ограничений, действующих в пандемию коронавируса, на торжестве не было танцпола, а все гости были в медицинских масках.

Сам жених накануне свадьбы признался, что ему приятно, что значимое событие проходит на родной земле его возлюбленной.

«В эти странные времена наша свадьба может стать небольшим праздником», — сказал Том Йорк.

С будущей женой музыкант познакомился пять лет назад через общих друзей. Тогда он как раз пережил развод с супругой, художницей Рэйчел Оуэн. Пара рассталась очень мирно после двух лет брака, в котором у них родилось двое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно.

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