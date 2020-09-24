Медики обнаружили новый штамм коронавируса
Он уже привел в США к двум крупным всплескам заболеваемости.
Фото, видео: TASS / PA / Danny Lawson
В Хьюстоне медики призывают власти закрыть город на карантин. Ученые, которые работали с больными коронавирусом в одной из больниц, обнаружили новый штамм коронавируса — более заразный, а главное — невосприимчивый к лекарствам.
Он уже привел к двум крупным всплескам заболеваемости. И ученые опасаются, что вакцины, которые сейчас разрабатываются в Штатах, будут неэффективны против этой мутации. Успокаивает одно — изменения в вирусе не сделали его более смертоносным, но лечение зараженных идет дольше.
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