Кириенко рассказал о важности профессионализма полуфиналистам «Лидеров России»

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В российской столице начался второй полуфинал конкурса.

Фото, видео: Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru

В Москве стартовал второй полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». Эта президентская платформа направлена на выявление управленческих талантов среди молодежи и создание для нее социальных лифтов. Участников приветствовал замглавы администрации президента. Сергей Кириенко назвал политику одной из самых сложных профессий.

«Профессионализм людей, которые занимаются законотворчеством, политикой в целом, крайне важен. С точки зрения развития страны даже, может быть, более важен, чем профессионализм тех, кто управляет экономикой, здравоохранением, наукой и бизнесом. И в некотором смысле работа законодателя и политика еще сложнее», — заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На этот раз свои профессиональные компетенции будут доказывать 250 участников. Итоги очередного этапа подведут 26 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России запускается чрезвычайно востребованный проект — «Женщина — лидер». Это еще одна образовательная программа президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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