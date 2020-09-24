Человеческая нога обнаружена на остановке под Петербургом — шокирующие кадры (18+)
Страшная находка была сделана в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Фото: globallookpress.com
Часть человеческой ноги была обнаружена на остановке в деревне Маттия в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области вечером 24 сентября. Кости были найдены местными жителями, которые сфотографировали страшную находку и сообщили об увиденном в полицию. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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