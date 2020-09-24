Человеческая нога обнаружена на остановке под Петербургом — шокирующие кадры (18+)

|
Алиса Маркова
45

Страшная находка была сделана в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Человеческая нога обнаружена на остановке под Петербургом — шокирующие кадры (18+)

Фото: globallookpress.com

Часть человеческой ноги была обнаружена на остановке в деревне Маттия в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области вечером 24 сентября. Кости были найдены местными жителями, которые сфотографировали страшную находку и сообщили об увиденном в полицию. Обстоятельства произошедшего уточняются.

5-tv.ru

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
77.18
0.83 89.98
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:49
У десятилетнего сына Михаила Ефремова подтвердился коронавирус
21:39
Под Костромой уборщица выиграла выборы и хочет сделать бывшего мэра своим подчиненным
21:39
Владельца фитнес-клуба, где утонула дочь Конкина, доставили на допрос
21:34
«Я их считаю животными»: Фадеев высказался о современных российских рэперах
21:20
Человеческая нога обнаружена на остановке под Петербургом — шокирующие кадры (18+)
21:11
Медики обнаружили новый штамм коронавируса

Сейчас читают

«Особенное дело»: Жорин о метаниях Пашаева и стратегии новых защитников Ефремова
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок