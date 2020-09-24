Владельца фитнес-клуба, где утонула дочь Конкина, доставили на допрос

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Игорь Рязов
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Правоохранители проводят обыски в офисе и доме собственника спортивного учреждения.

Владельца фитнес-клуба, где утонула дочь Конкина, доставили на допрос

Фото: Facebook @konkinasofia

Владелец фитнес-клуба, в бассейне которого утонула дочь российского актера Владимира Конкина София, доставлен на допрос. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас в его офисе и доме проводятся обыски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наследница исполнителя роли Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя» посетила плавательный бассейн в фитнес-центре «Джамп-клуб». В какой-то момент девушка резко погрузилась на дно и, по предварительным данным, провела там около минуты. Причиной этого стал отказ почек.

Сотрудники бассейна пытались оказать ей первую помощь. Благодаря им София Конкина задышала, но не пришла в сознание. Пострадавшую госпитализировали. Позже она скончалась.

Племянница Софии Конкиной ранее заявила, что с трудом поверила в смерть родственницы. По ее словам, девушка хорошо плавала.

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