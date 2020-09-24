Число инфицированных ОРВИ и гриппом москвичей выросло втрое

Число москвичей, заболевших гриппом и ОРВИ, утроилось за последние три недели. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе «Вести». Вместе с тем, по словам градоначальника, увеличивается и число пациентов с COVID-19. Этот факт он связал с положительной работой медицинских служб по выявлению инфицированных.

«Мы видим, что у нас активно растет выявляемость тех, кто заболел коронавирусом. Понятно, что это связано с кардинальным увеличением количества тестов, с одной стороны. С другой стороны, накладываются процессы, связанные с ростом заболевших ОРВИ и гриппом. Количество заболевших ОРВИ и гриппом у нас за последние три недели выросло в три раза», — сообщил Собянин.

Мэр добавил, что Москва нарастит объемы вакцинации от COVID-19 и начнет прививать группы риска. Глава города подчеркнул, что в сложившейся ситуации прививки — единственный вариант для жителей столицы обезопасить себя от коронавирусной инфекции: выбирать придется между вакцинацией и постоянным риском заболеть.

С 1 сентября в Москве началась масштабная программа вакцинации против гриппа. За три недели прививку сделали около 1,5 миллиона жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что московская мэрия рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на «удаленку».