Крупный пожар вспыхнул в жилом доме на севере Петербурга — видео

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Виктория Андреева
Эксклюзив 35

Что именно стало причиной возгорания, установить пока не удалось.

Фото, видео: vk.com/spb_today, 5-tv.ru

Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует кадры с места ЧП.

Сообщение о возгорании в доме номер 20 на Лесном проспекте поступило в пожарную часть около 21.34 по московскому времени. По прибытию спасателей на место ЧП выяснилось, что полностью выгорели коридор и одна из комнат двухкомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже здания. На представленных видеозаписях видно, как языки пламени вырываются наружу.

Благодаря слаженным действиям пожарных, возгорание удалось быстро локализовать. По ситуации на 22.56 огонь полностью потушен.

К ликвидации пожара были привлечены три единицы техники и 12 сотрудников МЧС. Что именно могло послужить причиной распространения огня — пока неизвестно. Хозяин квартиры утверждает, что в ней вот уже который день шел ремонт. По его версии, «могла замкнуть старая проводка», которую не успели заменить.

Сообщается, что людей среди пострадавших в результате ЧП нет, однако погибла кошка, находящаяся в квартире в момент пожара.

Ранее 5-tv.ru показал кадры мощного пожара, охватившего жилой дом в Волгоградской области. По предварительным данным, пламя распространилось на 1000 квадратных метров.

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