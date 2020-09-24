Видео: Мощный пожар охватил жилой дом в Волгоградской области

Мощный пожар охватил жилой дом в Волгоградской области. Как сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Доценков, возгорание вспыхнуло в поселке Отрадное, по адресу переулок Деревенский, дом №1. По предварительным данным, пламенем была объята кровля здания на площади 1000 квадратных метров..

МЧС РФ

В настоящий момент пожар локализован. К ликвидации привлечено 22 человека личного состава и восемь единиц техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.