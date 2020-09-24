Видео: Мощный пожар охватил жилой дом в Волгоградской области

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, загорелась кровля здания на площади 1000 квадратных метров.

Фото, видео: МЧС РФ

Мощный пожар охватил жилой дом в Волгоградской области. Как сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Доценков, возгорание вспыхнуло  в поселке Отрадное, по адресу переулок Деревенский, дом №1. По предварительным данным,  пламенем была объята кровля здания на площади 1000 квадратных метров..

МЧС РФ

В настоящий момент пожар локализован.  К ликвидации привлечено 22 человека личного состава и восемь единиц техники.  Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 

Видео: Мощный пожар охватил жилой дом в Волгоградской области

1/2

МЧС РФ

2/2

МЧС РФ

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Видео: Мощный пожар охватил жилой дом в Волгоградской области

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