Новые Ромео и Джульетта: Федосеева-Шукшина хочет выдать дочь за сына Алибасова

Не прекращаются обсуждения громкого развода и возможного примирения Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Расторгнуть брак решил продюсер, сразу после того, как выписался из психиатрической лечебницы. С того дня началась эпопея с расставанием и спорами супругов о квартире в Москве.

На протяжении всех войн за недвижимость, слухов и скандалов на фоне подачи документов на развод Лидию Шукшину поддерживала ее дочь Ольга. Наследница знаменитой актрисы считает поведение Бари Алибасова откровенным цирком и уговаривает мать наконец порвать с «лживым» мужем.

Артистка тоже была полна решимости бросить «проблемного» Алибасова, изменила все встреча супругов в студии программы на федеральном канале после долгой разлуки. Стало понятно, что теперь пара не хочет разрывать свой брак, они взяли время подумать до 29 сентября, когда назначено судебное заседание.

Сама Шукшина теперь заговорила о новой свадьбе…своей дочери и сына Алибасова. Актриса считает, что дети просто созданы друг для друга, хотя бы потому, что одинаково сильно хотят развода своих отца и матери. Об этом она заявила в интервью «Собеседник.ру»

«Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего. У них много общего. Они едины в своих целях. Кроме того, они оба против нашего счастья с Бари, прилагают немало усилий, чтобы нас поссорить», — подчеркнула артистка.

Защитник актрисы — Юлия Вербицкая-Линник не разделила мнения своей клиентки, она отметила, что желание Лидии Николаевны вряд ли воплотится в жизнь. Между тем рассудила, что такой союз сулит Бари-младшему и Ольге Шукшиной «блестящие перспективы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федосееву-Шукшину выгоняют из «спорной» квартиры.